В Рязанской области вырастет плата за детсад

На сайте регионального правительства опубликовали проект постановления об установлении размера максимальной платы за детсад в Рязанской области. Документ пока не принят и проходит экспертизу на коррупциогенность.

На сайте регионального правительства опубликовали проект постановления об установлении размера максимальной платы за детсад в Рязанской области. Документ пока не принят и проходит экспертизу на коррупциогенность.

Согласно проекту, сумма увеличивается во всех районах и городах региона. Больше всего размер максимальной платы вырастет в Рязани — на 69 рублей, меньше всего в Михайловском районе — на 43.

Полностью новые пределы суммы в регионе выглядят так:

Михайловский район — 1326 рублей (на 43 больше);

Александро-Невский, Ермишинский, Захаровский, Кадомский, Клепиковский, Кораблинский, Милославский, Пителинский, Путятинский, Сапожковский, Сараевский, Сасовский, Старожиловский, Ухоловский, Чучковский и Шацкий районы — 1438 рублей (на 47 больше);

Скопинский район — 1581 рубль (на 51 больше);

Касимовский район — 1658 рублей (на 54 больше);

Касимов — 1702 рубля (на 55 больше);

Пронский, Рыбновский, Ряжский, Спасский, Шиловский районы, Сасово и Скопин 1768 рублей (на 57 больше);

Рязанский муниципальный район — 1 979 рублей (на 58 больше);

Рязань — 2136 рублей (на 69 больше).

Документ вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.