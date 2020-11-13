В Рязани пропала 80-летняя пенсионерка

В пятницу, 13 ноября, женщина вышла из дома и не вернулась. Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, собраны в пучок. Была одета в сиреневую куртку, темные брюки, темные сапоги, на голове розово-красный берет.

В Рязани пропала 80-летняя Лидия Носова (Шишикова). Об этом сообщили поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области .

В пятницу, 13 ноября, женщина вышла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, собраны в пучок. Была одета в сиреневую куртку, темные брюки, темные сапоги, на голове розово-красный берет.

Женщина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.

Всех, кто видел пропавшую, просят позвонить по телефонам: 112, 8 (800) 700-54 -52.

Позже женщину нашли на вокзале.