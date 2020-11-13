Минздрав начнет пересматривать цены на некоторые препараты

Минздрав России, Росздравнадзор и ФАС начали применять новый механизм перерегистрации цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, по которым наблюдается дефицит или возникла его угроза.

Пресс-служба Минздрава сообщила о начале процедуры пересмотра стоимости некоторых препаратов. Росздравнадзор подготовил заключение о дефиците и рисках его возникновения на ряд лекарств, после анализа цены могут изменить.

Ведомство обработало документы вместе с производителями и передало в ФАС.

«Новая зарегистрированная цена позволит производителям вернуться на рынок, дефицит лекарств будет ликвидирован», — подчеркнули в Минздраве.