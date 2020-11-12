В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19
В четверг, 12 ноября, оперштаб при рязанском правительстве обновил географию распространения COVID-19. В регионе выявили 12 002 случая заражения коронавирусом.
В четверг, 12 ноября, оперштаб при рязанском правительстве обновил географию распространения COVID-19. В регионе выявили 12 002 случая заражения в
- Рязани — 6141,
- Рязанском районе — 502,
- Скопине — 379,
- Ряжске — 313,
- Касимове — 308,
- Рыбном — 280,
- Сасове — 255,
- Клепиковском районе — 208,
- Скопинском — 203,
- Шиловском районе — 200,
- Новомичуринске — 196,
- Рыбновском районе — 195,
- Касимовском районе — 176,
- Михайловском районе — 169,
- Спасском районе — 169,
- Шилове — 162,
- Михайлове — 141,
- Александро-Невском — 114,
- Сараевском районе — 110,
- Старожиловском районе — 98,
- Александро-Невском — 97,
- Сапожке — 89,
- Кораблине и Старожилове — 83,
- Шацком районе — 81,
- Чучкове — 80,
- Чучковском районе — 79,
- Захаровском — 75,
- Сараях — 75,
- Сасовском районе — 73,
- Шацке — 70,
- Спасске-Рязанском — 69,
- Спас-Клепиках — 65,
- Пронском районе — 61,
- Пронске — 57,
- Милославском районе — 54,
- Ряжском — 54,
- Захарове — 52,
- Милославском — 51,
- Ухолове — 49,
- Кораблинском районе — 45,
- Путятине — 41,
- Путятинском районе — 39,
- Ермиши — 32,
- Кадоме — 30,
- Ермишинском районе — 26,
- Сапожковском — 20,
- Ухоловском — 21,
- Пителине — 12,
- Кадомском районе — 11,
- Пителинском — 9.