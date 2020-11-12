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В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19
В четверг, 12 ноября, оперштаб при рязанском правительстве обновил географию распространения COVID-19. В регионе выявили 12 002 случая заражения коронавирусом.

В четверг, 12 ноября, оперштаб при рязанском правительстве обновил географию распространения COVID-19. В регионе выявили 12 002 случая заражения в

  • Рязани — 6141,
  • Рязанском районе — 502,
  • Скопине — 379,
  • Ряжске — 313,
  • Касимове — 308,
  • Рыбном — 280,
  • Сасове — 255,
  • Клепиковском районе — 208,
  • Скопинском — 203,
  • Шиловском районе — 200,
  • Новомичуринске — 196,
  • Рыбновском районе — 195,
  • Касимовском районе — 176,
  • Михайловском районе — 169,
  • Спасском районе — 169,
  • Шилове — 162,
  • Михайлове — 141,
  • Александро-Невском — 114,
  • Сараевском районе — 110,
  • Старожиловском районе — 98,
  • Александро-Невском — 97,
  • Сапожке — 89,
  • Кораблине и Старожилове — 83,
  • Шацком районе — 81,
  • Чучкове — 80,
  • Чучковском районе — 79,
  • Захаровском — 75,
  • Сараях — 75,
  • Сасовском районе — 73,
  • Шацке — 70,
  • Спасске-Рязанском — 69,
  • Спас-Клепиках — 65,
  • Пронском районе — 61,
  • Пронске — 57,
  • Милославском районе — 54,
  • Ряжском — 54,
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  • Милославском — 51,
  • Ухолове — 49,
  • Кораблинском районе — 45,
  • Путятине — 41,
  • Путятинском районе — 39,
  • Ермиши — 32,
  • Кадоме — 30,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Сапожковском — 20,
  • Ухоловском — 21,
  • Пителине — 12,
  • Кадомском районе — 11,
  • Пителинском — 9.