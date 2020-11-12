Ночью под Рязанью сгорел дом, есть пострадавший
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурному в 00:45, на место выезжали три расчета. Площадь пожара составила 54 квадратных метров.
Ночью 12 ноября в селе Кельцы Рязанского района загорелся жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурному в 00:45, на место выезжали три расчета.
Огонь повредил деревянный дом с металлической кровлей. Площадь пожара составила 54 квадратных метров.
С ожогами в больницу доставили мужчину 1936 года рождения.
Причину пожара и ущерб устанавливают.