Ночью под Рязанью сгорел дом, есть пострадавший

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурному в 00:45, на место выезжали три расчета. Площадь пожара составила 54 квадратных метров.

Ночью 12 ноября в селе Кельцы Рязанского района загорелся жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурному в 00:45, на место выезжали три расчета.

Огонь повредил деревянный дом с металлической кровлей. Площадь пожара составила 54 квадратных метров.

С ожогами в больницу доставили мужчину 1936 года рождения.

Причину пожара и ущерб устанавливают.