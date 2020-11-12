Любимов поручил проверить ТЦ после пожара в «М5 Молле»

После случившегося глава региона дал поручение профильным службам начать проверки всех торгово-развлекательных центров области. Губернатор распорядился провести их в «кратчайшие сроки».

Губернатор Николай Любимов поручил проверить ТЦ после пожара в «М5 Молле». Об этом сообщил сайт рязанского правительства.

Напомним, в четверг, 12 ноября, огонь повредил 500 «квадратов» торгового центра. На месте работали 19 единиц техники и 64 пожарных. Погибших и пострадавших нет. Пожару присваивали третью категорию сложности.

После случившегося глава региона дал поручение профильным службам начать проверки всех торгово-развлекательных центров. Губернатор распорядился провести их в «кратчайшие сроки».

«Счастье, что никто не пострадал, и оперативно была проведена эвакуация. Но очень плохо, что возгорание в торговом центре вообще стало возможным. В причинах произошедшего предстоит самым тщательным образом разобраться», — подчеркнул Любимов.