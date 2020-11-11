Рязанец скончался после драки у клуба
Инцидент произошел 16 августа. Примерно в 5 утра двое незнакомых ранее рязанцев поссорились на почве ревности. Они были пьяны, завязалась драка.
Рязанец скончался после драки около ночного клуба. Об этом сообщил
Инцидент произошел 16 августа. Примерно в 5 утра двое незнакомых ранее рязанцев поссорились на почве ревности. Они были пьяны, завязалась драка. Во время потасовки 28-летний мужчина ударил 39-летнего оппонента кулаком в лицо, отчего тот упал и ударился головой о тротуарную плитку.
Через несколько дней потерпевший обратился в больницу, ему оказали помощь. Тем не менее, рязанец скончался от полученной травмы.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК, материалы передали в суд.