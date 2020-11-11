Рязанец скончался после драки у клуба

Инцидент произошел 16 августа. Примерно в 5 утра двое незнакомых ранее рязанцев поссорились на почве ревности. Они были пьяны, завязалась драка.

Рязанец скончался после драки около ночного клуба. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 16 августа. Примерно в 5 утра двое незнакомых ранее рязанцев поссорились на почве ревности. Они были пьяны, завязалась драка. Во время потасовки 28-летний мужчина ударил 39-летнего оппонента кулаком в лицо, отчего тот упал и ударился головой о тротуарную плитку.

Через несколько дней потерпевший обратился в больницу, ему оказали помощь. Тем не менее, рязанец скончался от полученной травмы.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК, материалы передали в суд.