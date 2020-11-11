Рязань может стать столицей «Тотального диктанта»

В столице диктанта пройдет онлайн-марафон с участием ведущих лингвистов страны, писателей, экспертов филологии. Автор уникального текста — российский писатель, журналист, сценарист, радиоведущий и военный корреспондент Дмитрий Глуховский — продиктует задание из столицы проекта.

Рязань может стать столицей «Тотального диктанта» в 2021 году. Всего на это звание претендуют 13 городов.

Акция запланирована на 10 апреля. В столице диктанта пройдет онлайн-марафон с участием ведущих лингвистов страны, писателей, экспертов филологии. Автор уникального текста — российский писатель, журналист, сценарист, радиоведущий и военный корреспондент Дмитрий Глуховский — продиктует задание из столицы проекта.

Голосование за столицу «Тотального диктанта» уже идет, оно продлится до 24 ноября.

Фото Владимира Евдокимова