Мост через Трубеж намерены реконструировать за два года

В 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Рязани начнется первый этап ремонтных работ на участке дороги по улице Каширина с реконструкцией моста через Трубеж. Этот вопрос обсудили на совещании в мэрии 9 ноября.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Рязани начнется первый этап ремонтных работ на участке дороги по улице Каширина с реконструкцией моста через Трубеж. Этот вопрос обсудили на совещании в мэрии 9 ноября.

Управление благоустройства в ближайшее время заключит двухгодичный муниципальный контракт на выполнение этих работ. До конца декабря должны подготовить площадку, провести опиловку деревьев и установить соответствующие знаки.

Напомним, ранее на мосту через Трубеж отремонтировали тротуар.