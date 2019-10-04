Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:51, 4 октября 2019 111
 0    0

Комиссия приняла ремонт тротуара на мосту через Трубеж

Комиссия приняла ремонт тротуара на мосту через Трубеж

Фото: Администрация Рязани

В пятницу, 4 октября, комиссия приняла работы по ремонту тротуара на мосту через Трубеж. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Рабочие устроили спецкоммуникации и перенесли провисшие кабельные линии, усилили конструкцию тротуара правой стороны моста армо-поясом, устроили настил для пешеходов и обрезали деревья.

Гарантия на выполненные работы — один год.

Напомним, управление благоустройства города заключило контракт на разработку проектной документации по ремонту дороги Рязань-Борки на мосту через Трубеж. В 2020 году при поддержке регионального правительства организуют работы по ремонту искусственного сооружения.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 часа назад
Выбор и уход. Рязанцам рассказали, как правильно носить очки

Выбор и уход. Рязанцам рассказали, как правильно носить очки

Выбор качественной оптики — деликатный вопрос, без консультаций профессионалов здесь не обойтись.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 16 702
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
14:40, 26 сентября 2019 4 528
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 5
10:14, 26 сентября 2019 5 566
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 5 740
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
17:33, 22 сентября 2019 2 098
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
Все новости
Голосования

Что вы думаете о едином тарифе на вывоз мусора, установленным в Рязани?

Окончание опроса: 21.10.2019
Архив голосований
Форум