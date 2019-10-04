Комиссия приняла ремонт тротуара на мосту через Трубеж

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Фото: Администрация Рязани
В пятницу, 4 октября, комиссия приняла работы по
Рабочие устроили спецкоммуникации и перенесли провисшие кабельные линии, усилили конструкцию тротуара правой стороны моста армо-поясом, устроили настил для пешеходов и обрезали деревья.
Гарантия на выполненные работы — один год.
Напомним, управление благоустройства города заключило
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