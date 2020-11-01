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В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19
Коронавирус выявили у 10 825 жителей региона.

В воскресенье, 1 ноября, в Рязанской области обновили географию распространения COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, коронавирус выявили у 10 825 человек в

  • Рязани — 5585,
  • Рязанском районе — 472,
  • Скопине — 348,
  • Ряжске — 281,
  • Касимове — 274,
  • Рыбном — 253,
  • Сасове — 228,
  • Скопинском районе — 190,
  • Клепиковском — 184,
  • Шиловском районе — 183,
  • Новомичуринске — 182,
  • Рыбновском районе — 178,
  • Касимовском районе — 165,
  • Спасском — 162,
  • Михайловском районе — 154,
  • Шилове — 135,
  • Михайлове — 132,
  • Александро-Невском — 97,
  • Сараевском районе — 94,
  • Александро-Невском районе — 82,
  • Старожиловском — 79,
  • Сапожке — 74,
  • Старожилове — 73,
  • Кораблине — 72,
  • Шацком районе — 71,
  • Сараях — 66,
  • Сасовском районе — 66,
  • Спасске-Рязанском и Шацке — по 63,
  • Захаровском районе — 62,
  • Спас-Клепиках — 62, Пронском районе — 57
  • Чучкове — 56,
  • Пронске — 52,
  • Чучковском районе — 52,
  • Милославском — 47,
  • Ряжском — 47,
  • Ухолове — 46,
  • Захарове и Милославском — по 41,
  • Кораблинском районе — 37,
  • Путятине — 37,
  • Путятинском районе — 37,
  • Кадоме — 27,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Ермиши — 26,
  • Сапожковском районе — 20,
  • Ухоловском — 19,
  • Кадомском — 9,
  • Пителинском — 9,
  • Пителине — 9.