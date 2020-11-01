В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19
Коронавирус выявили у 10 825 жителей региона.
В воскресенье, 1 ноября, в Рязанской области обновили географию распространения COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, коронавирус выявили у 10 825 человек в
- Рязани — 5585,
- Рязанском районе — 472,
- Скопине — 348,
- Ряжске — 281,
- Касимове — 274,
- Рыбном — 253,
- Сасове — 228,
- Скопинском районе — 190,
- Клепиковском — 184,
- Шиловском районе — 183,
- Новомичуринске — 182,
- Рыбновском районе — 178,
- Касимовском районе — 165,
- Спасском — 162,
- Михайловском районе — 154,
- Шилове — 135,
- Михайлове — 132,
- Александро-Невском — 97,
- Сараевском районе — 94,
- Александро-Невском районе — 82,
- Старожиловском — 79,
- Сапожке — 74,
- Старожилове — 73,
- Кораблине — 72,
- Шацком районе — 71,
- Сараях — 66,
- Сасовском районе — 66,
- Спасске-Рязанском и Шацке — по 63,
- Захаровском районе — 62,
- Спас-Клепиках — 62, Пронском районе — 57
- Чучкове — 56,
- Пронске — 52,
- Чучковском районе — 52,
- Милославском — 47,
- Ряжском — 47,
- Ухолове — 46,
- Захарове и Милославском — по 41,
- Кораблинском районе — 37,
- Путятине — 37,
- Путятинском районе — 37,
- Кадоме — 27,
- Ермишинском районе — 26,
- Ермиши — 26,
- Сапожковском районе — 20,
- Ухоловском — 19,
- Кадомском — 9,
- Пителинском — 9,
- Пителине — 9.