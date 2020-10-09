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Любимов: дольщики двух рязанских долгостроев получат квартиры
Дольщики касимовского долгостроя получат компенсации.

В пятницу, 9 октября, на заседании Наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства приняли решение о восстановлении прав более 1,1 тысячи человек в пяти субъектах, в том числе в Рязанской области. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев пояснил, что в Рязанской области достроят дом застройщика-банкрота «Альфа Рязань» (на улице Стройкова).

Губернатор Николай Любимов, комментируя итоги заседания, уточнил, что это позвонил решить проблему 97 рязанцев.

«После передачи Арбитражным судом Рязанской области прав и обязанностей застройщика этого дома региональному Фонду защиты прав дольщиков, по итогам конкурсных процедур будет определен генеральный подрядчик, который завершит строительство объекта», — сказал губернатор.

По словам Любимова, во взаимодействии с Федеральным фондом будут восстанавливаться права дольщиков ООО «Инжстрой» и ООО «ПСГ «Строитель». Дом на улице Баженова в Рязани достроят, а дольщикам дома по улице 50 лет СССР в Касимове выплатят компенсации.

На строительство домов на улицах Баженова и Стройкова и компенсации касимовцам из областного бюджета в этом году выделят 45 миллионов рублей.

«Мы продолжаем активно заниматься проблемой дольщиков, чьи права были нарушены. Проведена большая и очень непростая совместная работа, в результате которой этот вопрос практически закрыт. В регионе было 26 проблемных многоквартирных домов, с нарушением срока передачи квартир, это 2890 семей. Сейчас они достроены, в них живут люди», — отметил Николай Любимов.