\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 08
17°
Птн, 09
15°
Сбт, 10
16°
ЦБ USD 78.09 -0.42 08/10
ЦБ EUR 91.81 -0.71 08/10
Нал. USD 77.71 / 79.93 13:19
Нал. EUR 91.41 / 91.85 12:49
Новости
Коронавирус
Публикации
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
2 часа назад
503
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
1 октября 13:34
27 013
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
1 октября 12:24
20 779
Дело мутное. Почему рязанская мэрия не захотела передавать в концессию...
На итоговом заседании рабочей группы под председательст...
28 сентября 12:03
30 178
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Взрывы в рязанской воинской части повредили школы и детсады
Работу детсадов приостановили.

В результате пожара на территории склада артиллерийского вооружения военной части в поселке Желтухинский повреждены здания школы и детсада в Мало-Шелемишево (выбиты окна и двери), а также в Первомайском филиале Ряжской школы №3 (потрескались стекла в окнах). Об этом сообщил сайт регионального правительства региона.

В зоне ЧС находятся семь образовательных учреждений. В Скопинском районе — МБОУ «Мало-Шелемишевская СОШ» (133 учащихся), МДОУ «Мало-Шелемишевский детский сад» (21 ребенок), филиал МБОУ «Мало-Шелемишевская СОШ» «Желтухинский детский сад» (5 детей), МБОУ «Шелемишевская школа» — филиал Мало-Шелимешевской школы (31 человек), МДОУ «Шелемишевский детский сад» — филиал «Мало-Шелемишевской школы» (10 человек). В Ряжском районе — Первомайская основная школа — филиал Ряжской средней школы № 3 (17 детей), Первомайский детский сад — филиал Ряжской средней школы № 3 (10 детей). В самом поселке Желтухинский школы нет.

Работу детсадов приостановили.

Учеников Вослебовской школы перевели на дистанционную форму обучения.

Досрочно отправили на каникулы учащихся Мало-Шелемишевской и Шелемишевской школы Скопинского района и Первомайского филиала Ряжской школы №3. Остальные общеобразовательные учреждения работают в штатном режиме.