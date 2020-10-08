Взрывы в рязанской воинской части повредили школы и детсады

Работу детсадов приостановили.

В результате пожара на территории склада артиллерийского вооружения военной части в поселке Желтухинский повреждены здания школы и детсада в Мало-Шелемишево (выбиты окна и двери), а также в Первомайском филиале Ряжской школы №3 (потрескались стекла в окнах). Об этом сообщил сайт регионального правительства региона.

В зоне ЧС находятся семь образовательных учреждений. В Скопинском районе — МБОУ «Мало-Шелемишевская СОШ» (133 учащихся), МДОУ «Мало-Шелемишевский детский сад» (21 ребенок), филиал МБОУ «Мало-Шелемишевская СОШ» «Желтухинский детский сад» (5 детей), МБОУ «Шелемишевская школа» — филиал Мало-Шелимешевской школы (31 человек), МДОУ «Шелемишевский детский сад» — филиал «Мало-Шелемишевской школы» (10 человек). В Ряжском районе — Первомайская основная школа — филиал Ряжской средней школы № 3 (17 детей), Первомайский детский сад — филиал Ряжской средней школы № 3 (10 детей). В самом поселке Желтухинский школы нет.

Работу детсадов приостановили.

Учеников Вослебовской школы перевели на дистанционную форму обучения.

Досрочно отправили на каникулы учащихся Мало-Шелемишевской и Шелемишевской школы Скопинского района и Первомайского филиала Ряжской школы №3. Остальные общеобразовательные учреждения работают в штатном режиме.