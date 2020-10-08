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Пьяный рязанец на «Лексусе» устроил массовое ДТП на Московском шоссе
Пострадали четыре человека.

Вечером в среду, 7 октября, на Московском шоссе произошла массовая авария. Участниками ДТП стали пять автомобилей, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 20:00 пьяный рязанец на Lexus RX врезался в Kia Sportage под управлением 27-летнего водителя, который по инерции столкнулся с Nissan X-Trail, за рулем которого был 43-летний мужчина. После этого Nissan врезался в Infiniti FX37 под управлением 56-летней рязанки, а та — в Chevrolet Cruze, за рулем которого была 37-летняя женщина.

В результате травмы получили водитель Lexus и его 42-летняя пассажирка, а также водитель Kia и его 26-летняя пассажирка. Им оказали медпомощь.

Алкотест показал у виновника аварии 0.966 промилле на литр выдыхаемого воздуха.