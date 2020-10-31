Обновлены данные о распространии коронавируса в Рязанской области
В Рязанской области зарегистрировано 10723 человека с коронавирусом. В оперштабе сообщили о населенных пунктах с заболевшими.
По состоянию на 12:00 в субботу, 31 октября, в Рязанской области зарегистрировано 10723 человека с коронавирусом. В оперштабе сообщили о населенных пунктах с заболевшими.
- 5536 — Рязань;
- 470 — Рязанский район;
- 343 — Скопин;
- 278 — Ряжск;
- 269 — Касимов;
- 253 — Рыбное;
- 227 — Сасово;
- 187 — Скопинский район;
- 183 — Шиловский район;
- 182 — Клепиковский район;
- 175 — Новомичуринск и Рыбноский район;
- 165 — Касимовский район;
- 160 — Спасский район;
- 154 — Михайловский район;
- 134 — Шилово;
- 127 — Михайлов;
- 97 — Адександро-Невский;
- 94 — Сараевский район;
- 81 — Александро-Невский район;
- 79 — Старожиловский район;
- 74 — Сапожок;
- 72 — Кораблино и Старожилово;
- 71 — Шацкий район;
- 66 — Сараи и Сасовский район;
- 63 — Спасск-Рязанский;
- 62 — Захаровский район и Шацк;
- 61 — Спас-Клепики;
- 57 — Пронский район;
- 55 — Чучково;
- 52 — Чучковский район;
- 49 — Пронск;
- 47 — Милославский район;
- 45 — Ряжский район и Ухолово;
- 41 — Захарово и Милославское;
- 37 — Путятино;
- 35 — Кораблинский район;
- 27 — Кадом;
- 26 — Ермишинский район и Ермишь;
- 20 — Сапожковский район;
- 19 — Ухоловский район;
- 9 — Кадомский и Пителинский районы;
- 8 — Пителино.
Полный список населенных пунктов с заболевшими можно посмотреть по