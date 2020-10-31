Обновлены данные о распространии коронавируса в Рязанской области

В Рязанской области зарегистрировано 10723 человека с коронавирусом. В оперштабе сообщили о населенных пунктах с заболевшими.

По состоянию на 12:00 в субботу, 31 октября, в Рязанской области зарегистрировано 10723 человека с коронавирусом. В оперштабе сообщили о населенных пунктах с заболевшими.

5536 — Рязань;

470 — Рязанский район;

343 — Скопин;

278 — Ряжск;

269 — Касимов;

253 — Рыбное;

227 — Сасово;

187 — Скопинский район;

183 — Шиловский район;

182 — Клепиковский район;

175 — Новомичуринск и Рыбноский район;

165 — Касимовский район;

160 — Спасский район;

154 — Михайловский район;

134 — Шилово;

127 — Михайлов;

97 — Адександро-Невский;

94 — Сараевский район;

81 — Александро-Невский район;

79 — Старожиловский район;

74 — Сапожок;

72 — Кораблино и Старожилово;

71 — Шацкий район;

66 — Сараи и Сасовский район;

63 — Спасск-Рязанский;

62 — Захаровский район и Шацк;

61 — Спас-Клепики;

57 — Пронский район;

55 — Чучково;

52 — Чучковский район;

49 — Пронск;

47 — Милославский район;

45 — Ряжский район и Ухолово;

41 — Захарово и Милославское;

37 — Путятино;

35 — Кораблинский район;

27 — Кадом;

26 — Ермишинский район и Ермишь;

20 — Сапожковский район;

19 — Ухоловский район;

9 — Кадомский и Пителинский районы;

8 — Пителино.