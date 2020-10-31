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Обновлены данные о распространии коронавируса в Рязанской области
В Рязанской области зарегистрировано 10723 человека с коронавирусом. В оперштабе сообщили о населенных пунктах с заболевшими.

По состоянию на 12:00 в субботу, 31 октября, в Рязанской области зарегистрировано 10723 человека с коронавирусом. В оперштабе сообщили о населенных пунктах с заболевшими.

  • 5536 — Рязань;
  • 470 — Рязанский район;
  • 343 — Скопин;
  • 278 — Ряжск;
  • 269 — Касимов;
  • 253 — Рыбное;
  • 227 — Сасово;
  • 187 — Скопинский район;
  • 183 — Шиловский район;
  • 182 — Клепиковский район;
  • 175 — Новомичуринск и Рыбноский район;
  • 165 — Касимовский район;
  • 160 — Спасский район;
  • 154 — Михайловский район;
  • 134 — Шилово;
  • 127 — Михайлов;
  • 97 — Адександро-Невский;
  • 94 — Сараевский район;
  • 81 — Александро-Невский район;
  • 79 — Старожиловский район;
  • 74 — Сапожок;
  • 72 — Кораблино и Старожилово;
  • 71 — Шацкий район;
  • 66 — Сараи и Сасовский район;
  • 63 — Спасск-Рязанский;
  • 62 — Захаровский район и Шацк;
  • 61 — Спас-Клепики;
  • 57 — Пронский район;
  • 55 — Чучково;
  • 52 — Чучковский район;
  • 49 — Пронск;
  • 47 — Милославский район;
  • 45 — Ряжский район и Ухолово;
  • 41 — Захарово и Милославское;
  • 37 — Путятино;
  • 35 — Кораблинский район;
  • 27 — Кадом;
  • 26 — Ермишинский район и Ермишь;
  • 20 — Сапожковский район;
  • 19 — Ухоловский район;
  • 9 — Кадомский и Пителинский районы;
  • 8 — Пителино.

Полный список населенных пунктов с заболевшими можно посмотреть по ссылке.