В Рязани ищут скрывшегося с места ДТП водителя квадроцикла

Квадроцикл врезался в легковую машину.

В Рязани ищут скрывшегося с места ДТП водителя квадроцикла. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 29 октября примерно в 22:00 у дома №59 на улице Дзержинского. По предварительной информации, на перекрестке неизвестный на квадроцикле не предоставил преимущество проезда и врезался в машину Honda. Автомобиль получил механические повреждения, водитель не пострадал.

Полицейские устанавливают личность водителя квадроцикла.