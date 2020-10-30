В Рязани ищут скрывшегося с места ДТП водителя квадроцикла
Квадроцикл врезался в легковую машину.
В Рязани ищут скрывшегося с места ДТП водителя квадроцикла. Об этом
Авария произошла 29 октября примерно в 22:00 у дома №59 на улице Дзержинского. По предварительной информации, на перекрестке неизвестный на квадроцикле не предоставил преимущество проезда и врезался в машину Honda. Автомобиль получил механические повреждения, водитель не пострадал.
Полицейские устанавливают личность водителя квадроцикла.