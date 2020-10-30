Депутаты Рязанской облдумы приняли закон, который будет помогать в реализации проектов, инициированных жителями

Были утверждены изменения в статью 19 закона «О Правительстве Рязанской области».

На заседании регионального парламента в среду, 28 октября, депутаты поддержали ряд социально значимых законов. Так, были утверждены изменения в статью 19 закона «О Правительстве Рязанской области», которые внесены в целях приведения регионального законодательства в соответствии с федеральными нормами.

Как пояснил председатель областной Думы Аркадий Фомин, летом этого года были приняты изменения в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». В документе определены правовые основы применения института инициативного бюджетирования на муниципальном уровне.

«Это большой плюс. Подобный институт до сих пор не был закреплен в федеральном законодательстве, однако на региональном уровне он развивается. У нас уже есть хорошая практика реализации проекта местных инициатив и она доказала свою эффективность», — рассказал он.

Согласно корректировкам теперь региональное правительство сможет определять требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок их рассмотрения и основания для отказа, порядок и критерии конкурсного отбора таких проектов. В этой связи полномочия правительства дополнены соответствующими функциями по вопросам взаимодействия с муниципалитетами.

«Это поможет жителям выйти с инициативой, что необходимо решить в первую очередь и на что направить средства местных бюджетов. Мы видим, что люди все активнее хотят участвовать в развитии своих территорий. И каждый год при формировании бюджета депутаты выходят с предложением об увеличении этой статьи расходов», — резюмировал Аркадий Фомин.