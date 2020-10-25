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«Фамилия» опровергла обвинения в воровстве в адрес двух рязанок
Накануне в соцсети появилась запись с камер видеонаблюдения, которая сопровождалась комментарием, что зашедшая в примерочную девушка украла куртку.

В воскресенье, 25 октября, администрация рязанского магазина «Фамилия» в ТРЦ «Малина» опровергла обвинения в воровстве в адрес двух девушек. Накануне в соцсети появилась запись с камер видеонаблюдения, которая сопровождалась комментарием, что зашедшая в примерочную девушка украла куртку.

«Две девчули решили поиграть в капусту и надели ворованную куртку под свою куртку. Так и ушли. Вам не потеется в двух куртках?» — говорилось в опубликованном посте.

25 октября в редакцию обратилась одна из попавших на видео девушек. Она утверждает, что ее вместе с подругой ложно обвинили в воровстве. Позже рязанка опубликовала свое заявление в группе, где появилось видео, и обвинила автора поста в «оскорблении личностей».

С редакцией также связался дежурный администратор магазина Константин Кузнецов. По его словам, девушки не совершали кражи. Мужчина предоставил другую запись с камер, на котором заметно, что рязанки зашли в магазин и сразу в примерочную, не взяв ничего из товаров. В руках одной из них была куртка, которую она принесла с собой.