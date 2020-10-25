«Фамилия» опровергла обвинения в воровстве в адрес двух рязанок

Накануне в соцсети появилась запись с камер видеонаблюдения, которая сопровождалась комментарием, что зашедшая в примерочную девушка украла куртку.

В воскресенье, 25 октября, администрация рязанского магазина «Фамилия» в ТРЦ «Малина» опровергла обвинения в воровстве в адрес двух девушек. Накануне в соцсети появилась запись с камер видеонаблюдения, которая сопровождалась комментарием, что зашедшая в примерочную девушка украла куртку.

«Две девчули решили поиграть в капусту и надели ворованную куртку под свою куртку. Так и ушли. Вам не потеется в двух куртках?» — говорилось в опубликованном посте.

25 октября в редакцию обратилась одна из попавших на видео девушек. Она утверждает, что ее вместе с подругой ложно обвинили в воровстве. Позже рязанка опубликовала свое заявление в группе, где появилось видео, и обвинила автора поста в «оскорблении личностей».