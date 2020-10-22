В Рязанскую область поступила вакцина от COVID-19

Препарат передали в ОКБ.

В Рязанскую область поступила вакцина от COVID-19. Об этом в четверг, 22 октября, на встрече с губернатором Николаем Любимовым сообщил глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий, сообщает ТКР.

Отмечается, что препарат в количестве 42 штук передали в ОКБ.

Прилуцкий назвал ситуацию с COVID-19 «реально напряженной, но самое главное, контролируемой». Он отчитался о 1285 койках для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. При необходимости, по словам министра, могут развернуть еще около 400 коек в 16 больницах.

Как пояснил глава минздрава, сейчас для лечения пациентов с коронавирусом не используют онкологический и кардиологический диспансеры. Там продолжают оказывать плановую и экстренную помощь.