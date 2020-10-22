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Мандат депутата Рязанской облдумы перешел от Игоря Морозова к Николаю Макарикову
В начале нулевых Макариков возглавлял региональную налоговую полицию.

Игорь Морозов, планирующий войти в Совет Федерации в качестве представителя от Рязанской областной думы, отказался от депутатских полномочий. Его мандат перешел Николаю Макарикову. Удостоверение новому депутату вручили в четверг, 22 октября, в облизбиркоме.

В начале нулевых Макариков возглавлял региональную налоговую полицию, в 2003—2008 годах генерал Макариков руководил областным управлением Госнаркоконтроля, в 2007 году был назначен председателем Счетной палаты Рязанской области, которую возглавлял до 2012 года.

Позднее работал советником главы администрации Рязани и заместителем главы Рыбновского района по безопасности.

По данным источников РЗН. инфо, одним из направлений деятельности Макарикова станет развитие потенциала территорий, вошедших в границы достопримечательного места «Есенинская Русь» и защита их от незаконной застройки.