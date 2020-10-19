В Рязани ищут 30-летнего мужчину

В последний раз его видели 15 октября.

В Рязани пропал 30-летний Роман Ильич Яшин. Об этом сообщили волонтеры «Лизы Алерт».

В последний раз мужчину видели 15 октября, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза зеленые.

Был одет: красная куртка, черно-зеленая футболка Adidas, джинсы песочного цвета, серые кроссовки.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по номерам 8 800 700 54 52, 112, 02 (102).