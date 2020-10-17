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Попавший в ДТП в Песочне мотоциклист ехал без «прав»
Мужчину госпитализировали.

Попавший в ДТП в Песочне мотоциклист ехал без «прав». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в субботу, 17 октября, примерно в 14:00 у дома №18 корус 6 на улице Зубковой. По предварительной информации, 31-летний рязанец на мотоцикле Kawasaki наехал на бордюр и упал. Мужчину госпитализировали.

В полиции уточнили, что у рязанца нет «прав», мотоцикл не был зарегистрирован и застрахован.

Фото из соцсети