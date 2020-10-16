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В массовом ДТП на Солотчинском мосту пострадала девушка
Авария произошла 15 октября.

В четверг, 15 октября, на Солотчинском мосту произошло массовое ДТП. В нем пострадала девушка, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в 19:50 в районе строения 31. По предварительной информации, 34-летний водитель Ssangyong влетел в стоящий «УАЗ», где находился 33-летний мужчина. От удара Ssangyong отбросило на Ford Focus под управлением 19-летнего рязанца.

В результате пострадала 20-летняя пассажирка Ford. Она обращалась за помощью.

Напомним, из-за аварии образовалась пробка. Последствия ДТП сняли на видео.