Житель Крыма изнасиловал и утопил в ванной пятилетнюю падчерицу

Он спрятал тело и заявил о похищении ребенка.

Житель Крыма изнасиловали и убил пятилетнюю падчерицу, а затем заявил о ее пропаже. Инцидент произошел в ноябре 2019 года, когда мать девочки была на заработках заграницей, сообщил сайт регионального СУ СКР.

По версии следствия, 44-летний украинец избил ребенка, когда она купалась в ванной. Затем он изнасиловал девочку и, чтобы скрыть преступление, утопил в ванной.

После этого он закопал труп около дома, забрал документы из детсада и попытался вместе с младшим сыном покинуть страну. Сделать этого не удалось, тогда мужчина заявил о похищении падчерицы.

Во время расследования и поисков правоохранители установили причастность отчима к преступлению. Во время допроса он признал вину и показал, где спрятал тело.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132, пунктам «в», «к» части 2 статьи 105 УК. Материалы направили для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.