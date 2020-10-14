Водитель рязанской маршрутки высадил женщину с ребенком

Инцидент произошел в среду, 14 октября.

Водитель рязанской маршрутки высадил женщину с ребенком. Об этом сообщили в соцсети Instagram.

Инцидент произошел в среду, 14 октября.

«Мы ехали с моей мамой и моей дочкой, которой нет еще двух лет в поликлинику на улице Фрунзе сели в маршрутку 95, я оплатила за одного человека, за второго оплата не прошла по причине того, что моя карта встала в „стоп лист“, я не знаю что это за это такое ни когда такого не было, в общем я пробовала несколько раз и безрезультатно, в итоге водитель остановился и сказал что, дальше не поедет и высадил нас с ребенком. Я конечно понимаю, что этого его прямой заработок, но не нужно же забывать, что мы люди», — говорится в посте.