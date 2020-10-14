\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
18°
Чтв, 15
17°
Птн, 16
ЦБ USD 77.29 0.27 14/10
ЦБ EUR 91.07 0.07 14/10
Нал. USD 76.85 / 78.9 12:49
Нал. EUR 90.46 / 91.3 12:49
Новости
Коронавирус
Публикации
Маршруты, которых больше нет. Куда в Рязани пропадает общественный тра...
Общественный транспорт остается одной из самых болевых...
36 минут назад
145
Деньги возвращаются. Как заработать, делая ремонт
Как сэкономить и даже «заработать» на покупках, читайте...
Вчера 09:59
4 142
Рязанские специалисты по недвижимости стали участниками форума в Санкт...
Центральное агентство недвижимости представляли 12 чело...
8 октября 16:44
17 970
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
8 октября 10:46
18 341
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Скончалась профессор Рязанского медуниверситета
Коллеги женщины отметили, что она являлась одним из ведущих специалистов России в области экспериментальной апитерапии.

Во вторник, 13 октября, скончалась доктор медицинских наук, профессор кафедры фармакологии Рязанского медуниверситета Динара Узбекова. Ей было 87 лет.

Коллеги женщины отметили, что она являлась одним из ведущих специалистов России в области экспериментальной апитерапии (применение продуктов пчеловодства в лечебных целях — прим. ред.) Узбекова опубликовала свыше 350 научных работ на русском и иностранных языках, выступала на Международных съездах в Норвегии, Дании, Швейцарии, Италии, Испании, Чехии, Португалии.

Среди наград Динары Узбековой — знак «Отличник здравоохранения», почетное звание «Заслуженный работник высшей школы», медаль имени академика Н.П. Кравкова «За выдающиеся успехи в экспериментальной и клинической фармакологии».

Женщина занималась краеведением, была членом редакционного Совета издания «Рязанская энциклопедия». Она собрала экспозицию музея академика-фармаколога Н.П. Кравкова на кафедре фармакологии РязГМУ, выпустила книги «Кравковы: два поколения ученых из Рязани».

«Динара Галиевна пользовалась неизменным уважением коллег и студентов за высокий профессионализм, работоспособность, человечность, интеллигентность, чуткость и любовь к людям. Она всегда была образцом ответственного и добросовестного отношения к профессии», — выразили соболезнования близким Узбековой ее коллеги.

Время и место прощания пока неизвестны.