Скончалась профессор Рязанского медуниверситета

Во вторник, 13 октября, скончалась доктор медицинских наук, профессор кафедры фармакологии Рязанского медуниверситета Динара Узбекова. Ей было 87 лет.
Коллеги женщины
Среди наград Динары Узбековой — знак «Отличник здравоохранения», почетное звание «Заслуженный работник высшей школы», медаль имени академика Н.П. Кравкова «За выдающиеся успехи в экспериментальной и клинической фармакологии».
Женщина занималась краеведением, была членом редакционного Совета издания «Рязанская энциклопедия». Она собрала экспозицию музея академика-фармаколога Н.П. Кравкова на кафедре фармакологии РязГМУ, выпустила книги «Кравковы: два поколения ученых из Рязани».
«Динара Галиевна пользовалась неизменным уважением коллег и студентов за высокий профессионализм, работоспособность, человечность, интеллигентность, чуткость и любовь к людям. Она всегда была образцом ответственного и добросовестного отношения к профессии», — выразили соболезнования близким Узбековой ее коллеги.
Время и место прощания пока неизвестны.