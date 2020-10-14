Скончалась профессор Рязанского медуниверситета

Коллеги женщины отметили, что она являлась одним из ведущих специалистов России в области экспериментальной апитерапии.

Во вторник, 13 октября, скончалась доктор медицинских наук, профессор кафедры фармакологии Рязанского медуниверситета Динара Узбекова. Ей было 87 лет.

Коллеги женщины отметили , что она являлась одним из ведущих специалистов России в области экспериментальной апитерапии (применение продуктов пчеловодства в лечебных целях — прим. ред.) Узбекова опубликовала свыше 350 научных работ на русском и иностранных языках, выступала на Международных съездах в Норвегии, Дании, Швейцарии, Италии, Испании, Чехии, Португалии.

Среди наград Динары Узбековой — знак «Отличник здравоохранения», почетное звание «Заслуженный работник высшей школы», медаль имени академика Н.П. Кравкова «За выдающиеся успехи в экспериментальной и клинической фармакологии».

Женщина занималась краеведением, была членом редакционного Совета издания «Рязанская энциклопедия». Она собрала экспозицию музея академика-фармаколога Н.П. Кравкова на кафедре фармакологии РязГМУ, выпустила книги «Кравковы: два поколения ученых из Рязани».

«Динара Галиевна пользовалась неизменным уважением коллег и студентов за высокий профессионализм, работоспособность, человечность, интеллигентность, чуткость и любовь к людям. Она всегда была образцом ответственного и добросовестного отношения к профессии», — выразили соболезнования близким Узбековой ее коллеги.

Время и место прощания пока неизвестны.