Россиян призвали не летать за границу без надобности

В Госдуме отметили, что ситуация с коронавирусом остается напряженной.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль призвал россиян не лететь за границу без острой необходимости. Об этом пишет РИА Новости.

В Госдуме отметили, что ситуация с коронавирусом остается напряженной.

По мнению Огуль, лететь за рубеж стоит только при острой необходимости и с соблюдением всех мер предосторожности, а по возвращении обязательно следует сдать тест на коронавирус, причем дождаться его результатов в режиме самоизоляции.

Ранее сообщалось, что Россия возобновит авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией.

Сейчас разрешены прямые перелеты в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Корею и на Мальдивы.