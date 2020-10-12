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В России предложили ввести налог на бездетность
Речь идет о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка.

В «Совете матерей» предложили ввести в России налог на бездетность. Об этом председатель организации Татьяна Буцкая заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Она заявила, что речь идет о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка.

Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит — и платит за то, что не любит", — отметила Буцкая.

Она добавила, что налог должен касаться как женщин, так и мужчин репродуктивного возраста, но не касаться тех, кто не может родить по медицинским показаниям.

Буцкая также отметила, что эта мера необходима из-за «огромной демографической ямы» и роста миграции.

Приемлемой суммой налога она назвала 500 рублей в месяц.