В России предложили ввести налог на бездетность

Речь идет о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка.

В «Совете матерей» предложили ввести в России налог на бездетность. Об этом председатель организации Татьяна Буцкая заявила в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

Она заявила, что речь идет о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка.

Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит — и платит за то, что не любит", — отметила Буцкая.

Она добавила, что налог должен касаться как женщин, так и мужчин репродуктивного возраста, но не касаться тех, кто не может родить по медицинским показаниям.

Буцкая также отметила, что эта мера необходима из-за «огромной демографической ямы» и роста миграции.

Приемлемой суммой налога она назвала 500 рублей в месяц.