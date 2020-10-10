В аварии с автобусом и «Ауди» в центре Рязани пострадали пять пассажиров

В числе пострадавших несовершеннолетний.

В аварии с автобусом и «Ауди» в центре Рязани пострадали пять пассажиров, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В пятницу вечером, 9 октября, на улице Ленина рядом с Политехническим институтом Audi, за рулем которой был 27-летний водитель, выезжала со второстепенной дороги и столкнулась с двигающимся по главной дороге автобусом ПАЗ, под управлением мужчины 1983 года рождения.

В результате ДТП пять пассажиров автобуса, в том числе один несовершеннолетний пострадали.

Проводится проверка.

Напомним, на месте аварии работала скорая.