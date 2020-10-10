Гидрометцентр предупредил о похолодании в России

Понижение температур характерно для середины октября.

Гидрометцентр предупредил о похолодании в Европейской части России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.

По словам синоптика, до начала следующей недели сохранится теплая погода. Во второй половине ожидается понижение температур.

Отмечается, что похолодание характерно для середины октября.

В следующую пятницу прогнозируется 10—15, к выходным станет прохладно.