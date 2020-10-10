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Еще 74 рязанца заразились коронавирусом, за сутки один человек скончался
Всего зараженных — 8 728.

В Рязанской области у 74 человек подтвердился коронавирус. Также зафиксирована одна смерть от инфекции за последние сутки. Об этом в субботу, 10 октября, сообщил оперштаб региона.

Всего зараженных — 8 728, выздоровели за весь период 6910 человек (за сутки 23 человека. С начала пандемии скончались 54 человека.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 12 846. Всего зарегистрировано 1 285 084 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки выписано 6 781 человек, за весь период — 1 016 202. За сутки умерли 197 пациентов, за все время— 22 454.