Быших руководителей «Ринвестбанка» задержали в Москве

В Москве задержали экс-президента «Ринвестбанка» 48-летнюю Светлану Позднову и бывшего бенефициара 50-летнего Владимира Романова по делу о выводе 1,3 миллиарда рублей из кредитного учреждения,
При обыске у экс-руководителей изъяли документы и электронные носители информации. Посе их задержали на двое суток. Известно, что следствие намерено арестовать бывших руководителей.
Так, в период с августа 2015 по апрель 2016 года банк выдал заведомо невозвратные кредиты более чем на 1,3 млрд рублей как минимум полутора десяткам фирм-однодневок.
Расследование махинаций с денежными средствами вкладчиков рязанского «Ринвестбанка» началось в сентябре 2018. Тогда возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве (по части 4 статьи 159 УК РФ).
Напомним, «Ринвестбанк» признали банкротом в 2016 году.