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В ДТП с внедорожником около Глобуса пострадала девушка и двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В субботу, 4 декабря, на Муромском шоссе 45-летний рязанец на Renault Logan проехал на «красный» и столкнулся с Mitsubishi Outlander под управлением 23-летней девушки. От удара внедорожник
В аварии пострадали водители и 32-летний пассажир Renault.
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