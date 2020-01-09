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10:29, 9 января 2020 303
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С нового года пенсии в России увеличили на тысячу

С нового года пенсии в России увеличили на тысячу

С 1 января 2020 года страховые пенсии в России проиндексировали на 6,6%. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда.

В результате выплаты по старости большинства неработающих пенсионеров выросли не менее чем на тысячу рублей в месяц, а их средний размер составил 16,5 тысячи рублей.

По предварительным данным, индексация коснется 32 млн неработающих пенсионеров. Выплаты гражданам, которые в течение года завершат работу, также повысят на все пропущенные индексации.

Отмечается, что у каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

Ниже приведены суммы увеличения пенсии исходя из ее размера:


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