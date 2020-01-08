Шацкие подростки сломали коляску многодетной матери и сняли это на видео

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В Шацке подростки сломали коляску, которая принадлежала матери четверых детей. Видео они опубликовали в соцсетях, пишет издательство «
Известно, что женщина всегда оставляла коляску в холле общежития на первом этаже. Однако в этот раз с ней решили развлечься трое молодых людей — подростки 15, 16 и 17 лет. Пока двое прыгали в коляске, третий снимал их на камеру.
Потерпевшая обратилась в полицию. Хулиганов нашли и привезли к женщине, чтобы они признали свою вину и попросили прощения. Отмечается, что после новогодних праздников с виновными и их родителями проведут дополнительную беседу.
«Вопрос о возмещении ущерба пока не решен», — говорится в сообщении.
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