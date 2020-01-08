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15:34, 8 января 2020 342
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РЗН. инфо публикует видео с места смертельной аварии под Рязанью

РЗН. инфо публикует видео с места смертельной аварии под Рязанью

РЗН.инфо публикует видео с мета смертельной аварии, которая произошла 8 января на 145 километре трассы М-5 под Рязанью.

На кадрах видно, что столкнулись Citroën и Kia. Из-за ДТП на дороге образовалась пробка.

Напомним, в аварии погибли четыре человека, еще четверо, в том числе двое детей, получили травмы.


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