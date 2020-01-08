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22:00, 8 января 2020 258
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На пожаре в Касимовском районе пострадал человек

На пожаре в Касимовском районе пострадал человек

В среду, 8 января, в селе Ибердус Касимовского района произошел пожар. Сигнал о возгорании в жилом доме поступил в 14:49, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На вызов выехали три расчета. Огонь полностью уничтожил деревянное здание.

Есть пострадавший.

Причину возгорания устанавливают.


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