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20:37, 8 января 2020 44
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На аварийном участке дороги под Тулой установили светофор

На аварийном участке дороги под Тулой установили светофор

На аварийном участке дороги под Тулой установили светофор. За последние три года на 85-м километре трассы «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» произошло более 10 ДТП, в результате которых два человека погибли, еще более 20 пострадали, сообщила пресс-служба местной ГИБДД.

Для безопасности на перекрестке неравнозначных дорог установили светофор.

Водителей призвали во время дальних поездок не превышать скорость, избегать резких маневров и перестроений, особенно при ухудшении погодных условий.

Фото ГИБДД по Тульской области


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