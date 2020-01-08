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На аварийном участке дороги под Тулой установили светофор. За последние три года на 85-м километре трассы «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» произошло более 10 ДТП, в результате которых два человека погибли, еще более 20 пострадали, сообщила пресс-служба местной ГИБДД.
Для безопасности на перекрестке неравнозначных дорог установили светофор.
Водителей призвали во время дальних поездок не превышать скорость, избегать резких маневров и перестроений, особенно при ухудшении погодных условий.
Фото ГИБДД по Тульской области
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