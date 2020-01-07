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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В регионе стартовал новый проект — «Новогодняя столица Рязанской области». Об этом сообщила первый зампред правительства Анна Рослякова на закрытии проекта во вторник, 7 января.
«Мы убедились, что этот проект объединил не только жителей Рязани, но и Рязанской области. У нас 25 муниципальных районов, четыре городских округа, и потому правительство Рязанской области запускает проект „Новогодняя столица Рязанской области“. На ближайшие 30 лет мы обеспечены хорошим настроением, праздниками. Будем узнавать наши отдаленные населенные пункты, ездить друг к другу в гости, создавать друг другу праздник», — сказала Рослякова.
«Новогодней столицей Рязанской области» в 2021 году станет Касимов. Зампред правительства вручила главе администрации города Игорю Авдееву символ проекта — снежинку.
«Мне очень приятно, что Касимов стал первым среди муниципальных образований Рязанской области, удостоенный права проведения этого замечательного праздника, — сказал Авдеев. — Касимов — второй по величине город Рязанской области. Город с древней историей, с богатой культурой и традициями. Город, который может и умеет проводить праздники».
Авдеев поблагодарил губернатора Николая Любимова и правительство Рязанской области за присвоение статуса областной новогодней столицы и пригласил всех в Касимов. «Наш город прекрасен не только в новогодние праздники, но и в любое другое время года», — добавил он.
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