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21:59, 6 января 2020 91
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В Волгограде блогер разбросал деньги в толпу. Горожане устроили давку

В Волгограде блогер разбросал деньги в толпу. Горожане устроили давку

В Волгограде блогер, который называет себя в сети Альфредо Аудиторе, разбросал деньги в толпу. Из-за этого горожане устроили давку, пишут РИА Новости.

Ранее блогер разместил пост на своей странице в Instagram о том, что в понедельник, 6 января, он собирается раскидать 200 тысяч рублей возле одного из торговых центров.

В МВД сообщили, что нарушения общественного порядка не было. Заявлений в полицию не поступало. В ведомстве уточнили, что оснований для проверки нет.


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