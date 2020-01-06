В Волгограде блогер разбросал деньги в толпу. Горожане устроили давку

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В Волгограде блогер, который называет себя в сети Альфредо Аудиторе, разбросал деньги в толпу. Из-за этого горожане устроили давку, пишут
Ранее блогер разместил пост на своей странице в Instagram о том, что в понедельник, 6 января, он собирается раскидать 200 тысяч рублей возле одного из торговых центров.
В МВД сообщили, что нарушения общественного порядка не было. Заявлений в полицию не поступало. В ведомстве уточнили, что оснований для проверки нет.
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Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.