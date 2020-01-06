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13:26, 6 января 2020 121
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В рождественскую ночь в рязанских храмах будут дежурить сотрудники МЧС

В рождественскую ночь в рязанских храмах будут дежурить сотрудники МЧС

В рождественскую ночь в рязанских храмах будут дежурить сотрудники МЧС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В преддверии торжеств спасатели провели профилактические мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности храмов и церквей.

Всего богослужения в Рязанской области пройдут в 248 храмах. В них будут дежурить более тысячи сотрудников МЧС.


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