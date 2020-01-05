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16:52, 5 января 2020 45
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Воронежцам пообещали вознаграждение за сведения об организаторе покушения на главу Рамонского района

Воронежцам пообещали вознаграждение за сведения об организаторе покушения на главу Рамонского района

Воронежцам пообещали вознаграждение за сведения об организаторе покушения на главу Рамонского района Николая Фролова. Оно произошло 26 декабря. Чиновника госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

После покушения следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «е» части 2 статьи 105 УК («Убийство»). Его передали в центральный аппарат СК.

«За предоставление любой информации, способствующей установлению лица, совершившего указанное противоправное деяние, будет выплачено денежное вознаграждение», — говорится на сайте регионального УМВД.

Контактные телефоны: 8 (473) 251-12-16, +7 (999) 435-30-14 или 02.

Правоохранители гарантируют конфиденциальность.


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