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Воронежцам пообещали вознаграждение за сведения об организаторе покушения на главу Рамонского района Николая Фролова. Оно
После покушения следователи
«За предоставление любой информации, способствующей установлению лица, совершившего указанное противоправное деяние, будет выплачено денежное вознаграждение», —
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