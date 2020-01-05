Умер рязанский предприниматель Базиян

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В воскресенье, 5 января, умер рязанский предприниматель Александр Базиян. Он возглавлял федерацию стрельбы из лука в регионе. Информация о смерти мужчины появилась в группе организации в соцсети.
Базияну было 49 лет. Как отметили в федерации, последние 15 лет он занимался развитием спорта. В 2014—2017 годах входил в коллегию регионального минспорта. Бизнесмен помогал восстанавливаться тиры во Дворце детского творчества и медуниверситете.
«Оборудованы стрелковые центры в школах 50 и 71 города Рязани. Появление в Рязани профессиональных тренеров, спортсменов высокого уровня было бы невозможно без его помощи и поддержки», — отметили в федерации.
Среди наград Александра Базияна — Знак губернатора «За усердие» и орден Российского Императорского Дома Романовых святого Станислава 3 степени.
Информация о месте и времени прощания с Александром Базияном в федерации не уточнили.
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