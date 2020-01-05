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Фото: Pixabay.com
На Лыбедском бульваре покажут рождественский спектакль. Об этом
Во вторник, 7 января, театрализованное представление устроят на площади перед цирком. Первая часть спектакля расскажет о Рождестве Христовом, вторая — историю по мотивам сказки о двенадцати месяцах.
Начало в 14:00.
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