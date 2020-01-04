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В Семчине пожарные спасли из огня пьяного мужчину. Об этом в субботу, 4 января, сообщил подписчик группы «
По словам мужчины, возгорание произошло в доме на улице Свободы. Пожарные три часа боролись с огнем. Как утверждает очевидец, они вытащили из пожара заснувшего пьяного жителя поселка.
«Молодец и сосед, почувствовавший вовремя запах дыма, они пострадали больше всех, новый ремонт пошел насмарку, разрушены стены для тушения, — написал очевидец (орфография и пунктуация автора — прим. ред.). — Кроме того сосед-инвалид из второй половины дома помог вытащить пожарникам виновника пожара и усадил в машину скорой».
Информация о пожаре уточняется.
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