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В Рязанской области новогодняя ночь обошла без внештатных ситуаций. Об этом
В 58 населенных пунктах области устроили более 120 праздничных мероприятий. Порядок в ночь на 1 января охраняли полицейские, росгвардейцы и курсанты университета МВД.
В пресс-службе отметили, что полицейские «продолжают нести службу в местах проведения новогодних мероприятий».
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Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?