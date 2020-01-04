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Фото: Pixabay.com
В Рязани устроят трехдневный фестиваль огня и света. Его проведут в рамках «Новогодней столицы» с 5 по 7 января,
Фестиваль организуют на двух площадках — в кремле и на Лыбедском бульваре.
В 17:00 горожан и гостей Рязани ждут световое шоу на колокольне с музыкальным сопровождением. В 18:00 на Лыбедском бульваре можно будет увидеть световые номера и огненные шоу со сложными трюками и элементами театрализации.
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Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?