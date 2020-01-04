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9:42, 4 января 2020 694
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Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественным топливом

Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественным топливом

Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественной соляркой. В список попали восемь АЗС:

две заправки АО «СГ-ТРЕЙДИНГ» —

  • Ряжский район, трасса М-6 («Москва-Астрахань») 295 километр (слева),
  • Рязанский район, 202 километр трассы М-5 («Москва-Самара»);

три заправки ООО «Нефтегазкомплект» —

  • Рязанский район, 27 километр дороги Рязань-Михайлов,
  • Рязань, 199 километр +150 метров (слева) трассы М-5 («Урал»),
  • Рязань, 199 километр +150 метров (справа) трасса М-5 («Урал»);

Также

  • ИП Попов А.А. — Скопинский район, село Высокое;
  • ИП Игнатова И.Н. — Рыбновский район, деревня Зеленинские Дворики, трасса М-5, 170 километр;
  • ООО «Оранж» — рабочий поселок Кадом, улица Володарского, 111.

Всего в списке Росстандарта — 157 АЗС. Среди наиболее частых нарушений — несоответствие заявленному октановому числу и температуре вспышки в закрытом тигле (для дизеля), повышенное содержание серы в топливе.


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