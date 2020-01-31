За неделю в Рязанской области подешевели яйца и капуста

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Фото: Pixabay.com
С 21 по 27 января в Рязанской области подешевели куриные яйца (на 6,7%) и капуста (на 2,1%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.
Также снизилась цена на
За неделю подорожали вермишель, репчатый лук, подсолнечное масло, молоко, яблоки, соль, сахар-песок, ржаной и ржано-пшеничный хлеб.
Цена на рис, говядину, баранину и сливочное масло не изменилась.
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