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14:48, 31 января 2020 164
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За неделю в Рязанской области подешевели яйца и капуста

За неделю в Рязанской области подешевели яйца и капуста

Фото: Pixabay.com

С 21 по 27 января в Рязанской области подешевели куриные яйца (на 6,7%) и капуста (на 2,1%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.

Также снизилась цена на

  • картофель — на 1,9%,
  • морковь — на 1,4%,
  • пшеничную муку — на 1,1%,
  • мясо кур — на 0,9%,
  • свинину — на 0,8%,
  • пшено — на 0,6%,
  • гречневую крупу — на 0,4%,
  • чай — на 0,2%,
  • мороженую рыбу — на 0,1%.

За неделю подорожали вермишель, репчатый лук, подсолнечное масло, молоко, яблоки, соль, сахар-песок, ржаной и ржано-пшеничный хлеб.

Цена на рис, говядину, баранину и сливочное масло не изменилась.


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