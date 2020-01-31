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Фото: Pixabay.com
Власти Калуги оценили новый кладбищенский забор в 38 миллионов рублей. Об этом пишут «
Речь идет об ограждении Пятницкого кладбища. Сейчас часть забора представляет собой «деревянные заплатки».
Первый заместитель городского головы, начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко рассказал, что проект реконструкции ограждения есть, но денег на работы в этом году нет.
Временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов поручил привести в порядок забор в «самых проблемных местах со стороны переулка Труда».
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.